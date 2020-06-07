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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضوابط خروج حالات «كورونا» المتوسطة من مستشفيات العزل والفرز

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:53 ص
كورونا
كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت وزارة الصحة والسكان عن ضوابط خروج الحالات المتوسطة من مستشفيات العزل والفرز، التى تشمل؛ مرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض على أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.

وأشارت إلى أنها تشمل ثبات في صورة الأشعة وعدم وجود أي تطور، ويجب أن تكون نسبة تشبع الأكسجين بالدم لا تقل عن 92 %بالتنفس الطبيعي وبدون مساعدة الأكسجين الخارجي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

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