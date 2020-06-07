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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية»

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:16 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت شركة صينية إنها ستبدأ، اليوم الأحد، الاختبارات على علاج محتمل للأجسام المضادة، فيما أعلنت الصين أنها ستجعل أي مصل لفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19 "منفعة عامة عالمية".

ونقلت صحيفة ليبريشن ديلي الرسمية على الإنترنت أن شركة شنجهاي جونشي للعلوم البيولوجية بدأت دراسة في مراحلها الأولى لاختبار علاجها المحتمل للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في أشخاص أصحاء.

ومن المتوقع أن يبدأ العقار التجريبي الدراسة على البشر في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام من خلال التعاون مع شركة إيلي ليلي التي أعلنت شركة جونشي شراكة معها الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، قال وانج زيجانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الصين ستجعل المصل “منفعة عامة عالمية” عندما يكون جاهزا.

وكانت شركة تكنولوجيا حيوية صينية أعلنت، في وقت سابق، ثقتها بنجاح لقاحها لمرض كوفيد-19، مشيرة إلى أنها شرعت حاليا ببناء مصنع بهدف إنتاج 100 مليون جرعة.

وأكد العلماء الصينيون الذين يعملون على لقاح لكوفيد-19، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنهم متأكدون "بنسبة 99 %" من أن اللقاح سيكون فعالا.

ودخل اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، الذي تقوم بتطويره شركة "سينوفاك"، التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، المرحلة الثانية من التجارب السريرية بمشاركة أكثر من 1000 متطوع.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في شمال غربي بكين، كذلك إنها تجري محادثات تمهيدية لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح، وهي الجزء الأخير من عملية التجارب، في بريطانيا.

وأكد الباحث في شركة سينوفاك، لوه بايشان، لـ"سكاي نيوز"، فاعلية اللقاح، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه سيكون ناجحا بفاعلية "نعم، نعم، يجب أن يكون ناجحا… بنسبة 99% بالتأكيد".

وفي أبريل الماضي، نشرت سينوفاك نتائج في المجلة الأكاديمية "ساينس" أظهرت أن اللقاح المسمى "كورونافاك" يحمي القرود من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

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