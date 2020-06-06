محلل اقتصادي يكشف مطالب المتظاهرين في لبنان

علق المحلل الاقتصادي باسل الخطيب، على عودة المظاهرات اللبنانية من جديد، مؤكدًا أن كل المتظاهرين يتظاهرون ضد القوى الأمنية، لأنهم السبب في وصول البلد لهذا الوضع من الاحتجاجات.وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، مع الإعلامية لمى جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لولا فيروس كورونا لكانت مظاهرات لبنان قد استمرت منذ بدايتها قبل أشهر إلى الآن، موضحًا أن وجود الحكومة أفضل من الفراغ حتى لا تؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي.وأشار إلى أن وجود ورقة حلول سيكون من شأنها أن يهدأ الشارع كما أنها أفضل من إقالة الحكومة، موضحا أن مطالب المتظاهرين تتلخص في مكافحة الفساد وعودة الأموال المنهوبة والإصلاحات وكذلك الإفراج عن أموالهم بالبنوك، واستقلال القضاء، وحل أزمة انقطاع الكهرباء، وكلها مطالب مشروعة، بالإضافة لإيجاد حل لأزمة سعر الليرة مقابل سعر الدولار الأمريكي، حيث إن المواطن الذي كان يتقاضى 1000 دولار أصبح يتقاضى 400 دولار بعد كورونا.