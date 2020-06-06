رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
إنفوجراف
شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)
السبت 06/يونيو/2020 - 08:46 م
بلازما المتعافين من كورونا
مارسيل نظمي
طباعة
حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الشروط للتبرع ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا؛ نوضحها خلال الإنفوجراف التالي:
موضوعات متعلقة
30 فيديو إباحيًا.. تفاصيل ضبط شبكة «دعارة على فيسبوك» من العمرانية
«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر
وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة
من أجل المال.. سقوط «قواد» يصور زوجته فى أوضاع مخلة مع الرجال
الصور
خسوف القمر
زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق
عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا
الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق
التزام المواطنين بالكمامات فى المترو
الأكثر قراءة
الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا
«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية
أطباء المشورة المنزلية لحالات «كورونا»: نتلقى المكالمات 16 ساعة فى اليوم
حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى
المزيد
إنفوجراف
شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)
حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)
بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)
«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)
أيام زمان
في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها
«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة
"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة
"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة
المزيد
نجم الساعة
حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين
الصحة
ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر
4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف
أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا
أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان
المزيد
منوعات
الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»
رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة
مَصاصات بـ 2 مليون دولار تطيح بوزير التعليم في مدغشقر
لينك Link نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020 من خلال الموقع الرسمي للوزارة
المزيد
مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد
الثقافة
الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية
افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر
«الناشرين المصريين» يوقع بروتوكولاً مع معمل البرج لإجراء تحاليل كورونا
إطلاق سلسلة لقاءات فكرية بندوة للمهندس هاني عازر.. الليلة
المزيد