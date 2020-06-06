«منصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» تستعد لامتحانات طلاب البكالوريوس

أكدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التزامها بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تتواصل مع طلابها عن بعد من خلال منصة الجامعة الإلكترونية التي تستهدف في المقام الاول التيسير على الطلاب لإجراء امتحانات نهاية العام.وأوضح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنها تحرص على زيادة التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات المختلفة بالجامعة، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء وإشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2019-2020، لطلاب السنوات النهائية.وقال «العزازي» إن الجامعة بجميع كلياتها تلتزم بقرارت الدولة لإجراء امتحانات طلاب السنوات النهائية (بكالوريوس وليسانس) بحسب التعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا الانتهاء من استلام أبحاث طلاب سنوات النقل، وجارٍ فحصها لإعلان نتائجها لجميع طلاب الكليات للعام الدراسي 2019-2020.من جانبه، قال الدكتور هاني أمين، عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكتنولوجيا، إن طلاب النقل بالكلية انتهوا بالفعل من تسليم الأبحاث اليوم، مؤكدا استعداد الكلية لامتحانات نهاية العام الدراسي والمقرر انطلاقها 1 يوليو 2020، موضحًا أن طريقة امتحانات السنوات النهاية للطلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ستكون مقسمة كالتالي:- مدة الامتحان النظري تبلغ ساعة واحدة.- مدة الامتحان الشفوي نصف ساعة.- الاختبارات العملية ستتم في نفس اليوم بعد الامتحان النظري.وأكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التزام الكلية بقرار الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، التي أجلت امتحانات البكالوريس إلى 1 يوليو 2020، نظرا للظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.وكشف أمين عن استلام أبحاث طلاب سنوات النقل بالجامعة الإثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 يونيو الجاري، عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدا أن الأبحاث تم تنفيذها وسط تواصل دائم بين أعضاء هيئة تدريس كلية طب الأسنان وطلابها.