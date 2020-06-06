رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«منصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» تستعد لامتحانات طلاب البكالوريوس

السبت 06/يونيو/2020 - 05:34 م
خالد الطوخي
خالد الطوخي
طباعة
أكدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التزامها بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تتواصل مع طلابها عن بعد من خلال منصة الجامعة الإلكترونية التي تستهدف في المقام الاول التيسير على الطلاب لإجراء امتحانات نهاية العام.

وأوضح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنها تحرص على زيادة التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات المختلفة بالجامعة، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء وإشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2019-2020، لطلاب السنوات النهائية.

وقال «العزازي» إن الجامعة بجميع كلياتها تلتزم بقرارت الدولة لإجراء امتحانات طلاب السنوات النهائية (بكالوريوس وليسانس) بحسب التعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا الانتهاء من استلام أبحاث طلاب سنوات النقل، وجارٍ فحصها لإعلان نتائجها لجميع طلاب الكليات للعام الدراسي 2019-2020.

من جانبه، قال الدكتور هاني أمين، عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكتنولوجيا، إن طلاب النقل بالكلية انتهوا بالفعل من تسليم الأبحاث اليوم، مؤكدا استعداد الكلية لامتحانات نهاية العام الدراسي والمقرر انطلاقها 1 يوليو 2020، موضحًا أن طريقة امتحانات السنوات النهاية للطلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ستكون مقسمة كالتالي:

- مدة الامتحان النظري تبلغ ساعة واحدة.
- مدة الامتحان الشفوي نصف ساعة.
- الاختبارات العملية ستتم في نفس اليوم بعد الامتحان النظري.

وأكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التزام الكلية بقرار الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، التي أجلت امتحانات البكالوريس إلى 1 يوليو 2020، نظرا للظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

وكشف أمين عن استلام أبحاث طلاب سنوات النقل بالجامعة الإثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 يونيو الجاري، عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدا أن الأبحاث تم تنفيذها وسط تواصل دائم بين أعضاء هيئة تدريس كلية طب الأسنان وطلابها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«دعم مصر» يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ غدًا

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

اعترافات خطيرة لـ محمود المليجى عن السينما والمسرح وفشله كمنتج

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

اعترافات خطيرة لـ محمود المليجى عن السينما والمسرح وفشله كمنتج

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

أيام زمان

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

منوعات

لينك Link نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020 من خلال الموقع الرسمي للوزارة

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى الترم الثاني بالرقم القومي thaneduone emis gov eg

نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا بعد تأخر الإنجاب لـ13 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يوقع بروتوكول مع معمل البرج لإجراء تحاليل كورونا

إطلاق سلسلة لقاءات فكرية بندوة للمهندس هاني عازر.. الليلة

«في ذكرى رحيله».. محمود المليجي كما لم تعرفه من قبل

خطط قطاعات وزارة الثقافة استعدادًا لـ «العودة تدريجيا»