نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

عن إعلان نيجة الثانوية الصف الأول والثاني لعام 2020، واكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت في الفترة بين 29 أبريل و20 مايو الماضيين.



نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني الثانوي 2020

وينتظر قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة وأولياء أمورهم نتيجة أولى وثانية ثانوي 2020، والتي أجراها الطلاب من خلال أجهزة التابلت خلال الفترة الماضية داخل منازلهم وقاية من مسببات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وحرصا على أبنائها الطلاب خلال تلك المرحلة الفاصلة في حياتهم التعليمية.



يذكر أن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حول العالم وفي مصر خاصا، أوقف الدراسة في البلاد بشكل كامل، منذ منتصف مارس الماضي، ما اضطر الوزارة لعقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل عن طريق أجهزة "التابلت" الذكية.





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رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي.. ظهرت nategtk 2020 عبر الموقع الرسمي لـ «التعليم» للصف الثاني الثانوي رسمي.. رابط نتيجة الصف الاول و الثاني الثانوي 2020 الترم الثاني جميع المحافظات.. نتيجة أولي ثانية ثانوى بالرقم القومي وصرحت وزارة التربية والتلعيم في وقت سابق بإضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم سينتقل للدور الثاني، مراعاه لما تمر بيه البلاد والذي كان السبب الرئيسي في ان يجبر الطلبه والطالبات بأداء الامتحانات بمنازلهم بهذا التعديل وفي وقت قصير دون اللوجوء للمراجعات المعتاده من قبل السناتر او المدارس او دروس التقوية بالمدارس.

وصرحت وزارة التربية والتلعيم في وقت سابق بإضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم سينتقل للدور الثاني، مراعاه لما تمر بيه البلاد والذي كان السبب الرئيسي في ان يجبر الطلبه والطالبات بأداء الامتحانات بمنازلهم بهذا التعديل وفي وقت قصير دون اللوجوء للمراجعات المعتاده من قبل السناتر او المدارس او دروس التقوية بالمدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق من هذا الشهر