نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس
السبت 06/يونيو/2020 - 02:00 م
وسام عطيةطباعة
شهد محرك البحث العالمي جوجل في الساعات الأخيره من اليوم السبت، كم كبير من البحث عن نتائج الثانوية العامة الصف الأول والثاني لعام 2020، والتي أجراها الطلاب من خلال أجهزة التابلت خلال الفترة الماضية داخل منازلهم وقاية من مسببات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وحرصا على أبنائها الطلاب خلال تلك المرحلة الفاصلة في حياتهم التعليمية.
نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق من هذا الشهر عن إعلان نيجة الثانوية الصف الأول والثاني لعام 2020، واكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت في الفترة بين 29 أبريل و20 مايو الماضيين.
نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني الثانوي 2020
وينتظر قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة وأولياء أمورهم نتيجة أولى وثانية ثانوي 2020، والتي أجراها الطلاب من خلال أجهزة التابلت خلال الفترة الماضية داخل منازلهم وقاية من مسببات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وحرصا على أبنائها الطلاب خلال تلك المرحلة الفاصلة في حياتهم التعليمية.
يذكر أن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حول العالم وفي مصر خاصا، أوقف الدراسة في البلاد بشكل كامل، منذ منتصف مارس الماضي، ما اضطر الوزارة لعقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل عن طريق أجهزة "التابلت" الذكية.
يذكر أن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حول العالم وفي مصر خاصا، أوقف الدراسة في البلاد بشكل كامل، منذ منتصف مارس الماضي، ما اضطر الوزارة لعقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل عن طريق أجهزة "التابلت" الذكية.