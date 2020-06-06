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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

السبت 06/يونيو/2020 - 02:00 م
نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني
وسام عطية
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شهد محرك البحث العالمي جوجل في الساعات الأخيره من اليوم السبت، كم كبير من البحث عن نتائج الثانوية العامة الصف الأول والثاني لعام 2020، والتي أجراها الطلاب من خلال أجهزة التابلت خلال الفترة الماضية داخل منازلهم وقاية من مسببات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وحرصا على أبنائها الطلاب خلال تلك المرحلة الفاصلة في حياتهم التعليمية.

نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق من هذا الشهر عن إعلان نيجة الثانوية الصف الأول والثاني لعام 2020، واكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت في الفترة بين 29 أبريل و20 مايو الماضيين. 

نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني الثانوي 2020

وينتظر قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة وأولياء أمورهم نتيجة أولى وثانية ثانوي 2020، والتي أجراها الطلاب من خلال أجهزة التابلت خلال الفترة الماضية داخل منازلهم وقاية من مسببات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وحرصا على أبنائها الطلاب خلال تلك المرحلة الفاصلة في حياتهم التعليمية.

يذكر أن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حول العالم وفي مصر خاصا، أوقف الدراسة في البلاد بشكل كامل، منذ منتصف مارس الماضي، ما اضطر الوزارة لعقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل عن طريق أجهزة "التابلت" الذكية.

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وصرحت وزارة التربية والتلعيم في وقت سابق بإضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم سينتقل للدور الثاني، مراعاه لما تمر بيه البلاد والذي كان السبب الرئيسي في ان يجبر الطلبه والطالبات بأداء الامتحانات بمنازلهم بهذا التعديل وفي وقت قصير دون اللوجوء للمراجعات المعتاده من قبل السناتر او المدارس او دروس التقوية بالمدارس.

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