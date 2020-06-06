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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل أكبر حركة تنقلات شملت 161 قيادة جديدة في المحليات (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 12:09 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
ياسمين عباس
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علق الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على إجراء الوزارة أكبر حركة تنقلات بالمحليات شملت 161 قيادة جديدة، مشيرًا إلى أن حركة التنقلات شملت 13 سكرتيرا عاما، و7 سكرتير عام مساعد، و141 مدير مركز وحي.

وأضاف خالد قاسم، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الهدف من حركة التنقلات هو ضخ دماء جديدة، من خلال 60 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان رقم 2 لعام 2019، والذي مر بالكثير من المراحل والاختبارات لقياس قدرات القيادة.

وأشار إلى أن القيادات الجديدة قامت بعمل مقابلات شخصية قبل التعيين، أمام اللجنة السباعية، والتي يرأسها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موضحا أن القيادات الجديدة خضعوا لتدريبات ومركز تأهيلية تابعة لوزارة التنمية المحلية، وخرج منهم حوالي 105 قيادات مرشحين، وتم بعد ذلك تصفيتهم لـ 60 قيادة تم ترشيحهم في المناصب الجديدة لهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توجه للقيادات الجديدة برسالة مهمة فور تعيينهم نصها: "نحن جميعا في خدمة المواطن، وحل مشكلات المواطنين معيار رئيسي في تقييمهم".

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