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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو لتعزيز مكافحة الإرهاب بالساحل الإفريقي

السبت 06/يونيو/2020 - 11:48 ص
مندوب الصين تشانج
مندوب الصين تشانج جيون
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دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جيون، إلى بذل المزيد من الجهود الدولية لمساعدة منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود لدعم التسوية السياسية للقضايا الإقليمية.

وقال جيون - في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت - إن الصين دائما ما أيدت فكرة إيجاد حلول للقضايا الأفريقية وفقا للطريقة الأفريقية، وتأمل أن يواصل المجتمع الدولي احترام الإرادة السياسية لشعب منطقة الساحل، واحترام سيادة دول المنطقة، ودعم الدور المهم الذي تلعبه المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي.

وحث جيون على مواصلة الجهود لمواجهة التحديات التي يشكلها الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.

وأشار إلى أن القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس اضطلعت بدور مهم للغاية، وأن الصين تدعم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي لتقديم الدعم اللوجستي للقوة المشتركة في إطار تفويضها، كما تدعم فكرة تعديل تفويض بعثة حفظ السلام وتقديم الدعم المالي اللازم في هذا الصدد.

وتابع جيون، أنه ينبغي على وكالات الأمم المتحدة أيضا أن تقدم الدعم لدول الساحل والدول الأفريقية ككل في مجال بناء القدرات في مكافحتها للإرهاب.

ونوه بأنه ينبغي على المجتمع الدولي استثمار المزيد من الجهود في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي، مطالبا المجتمع الدولي باستثمار المزيد من الموارد لمساعدة دول الساحل والدول الأفريقية في القضاء على الفقر وتحسين الرعاية الصحية والتعليم والعمالة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة منطقة الساحل والقارة الأفريقية بأكملها على مواجهة وباء (كوفيد-19).

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