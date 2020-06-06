وكيل «نقل النواب»: التزاحم يهدد جهود محاصرة فيروس كورونا

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو بالبحيرة وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن المصالح الحكومية وصيدليات الإسعاف في عدد من محافظات الجمهورية تواجه مشكلة الزحام والتجمعات، بما يهدد الجهود للحفاظ على صحة المواطنين، وتجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية، وفي مقدمتها فيروس كورونا المستجد، الذي تسعى الدولة لمحاصرته والقضاء عليه من خلال التدابير الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات.وأضاف زين الدين، في بيان، أنه بالرغم من الاستعدادات التامة من قبل الحكومة للتخفيف على أصحاب المعاشات للتيسير عليهم في عملية الصرف، إلا إننا نجد صورا للازدحام في عدة مناطق، وكذلك بمستشفيات الإسعاف التي يلجأ إليها المواطنون هربا من غلاء بعض الصيدليات التي استغلت أزمة كورونا في رفع الأسعار.وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بعدم التزاحم في المصالح الحكومية وأوقات العمل، مشددا على أهمية التحلي بالوعي في مثل هذه الظروف التي نمر بها، مؤكدا أهمية دور جهاز الشرطة الموجود في الشارع لتطبيق القانون وحماية المواطنين.