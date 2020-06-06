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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 20 حالة من كورونا بيوسف الصديق في الفيوم

السبت 06/يونيو/2020 - 10:07 ص
متعافى
متعافى
الفيوم - زينب علاء
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أعلنت إدارة يوسف الصديق الصحية بمحافظة الفيوم، في بيان لها، عن تعافي عدد ٢٠ حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء، على مستوى مركز يوسف الصديق.

وأشارت الإدارة في البيان، إلى أن جميع الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الأخيرة لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المُقررة من وزارة الصحة المصرية، وتم التنبيه عليهم اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية، وقدمت الشكر للجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في علاج المصابين من فيروس كورونا، موضحة أن مركز يوسف الصديق يشهد زيادة في حالات التعافي، والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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