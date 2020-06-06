ضبط 20 شخصًا لخرقهم حظر التجوال بجمصة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة جمصة من القبض على 20 شخصًا بتهمة اختراق حظر التجوال بدائرة القسم.وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بتمكن قسم شرطة جمصة من ضبط 20 شخصًا بتهمة اختراق حظر التجوال.جاء ذلك أثناء قيام حملة أمنية بنطاق القسم بقيادة الرائد ماجد الشامي رئيس مباحث جمصة والنقباء محمد حسان ومحمد عبده بمتابعة فرض قرار حظر التجوار بعد الثامنة مساء من ضبط المتهمين.وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين وعرضهم على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.