بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

فضت مديرية أمن الإسماعيلية، حفل زفاف داخل فيلا في قرية النورس المطلة على بحيرة التمساح، يحضره عدد من مشاهير الإسماعيلية ولاعبي كرة القدم، والفنانين حسن شاكوش وعمر كمال.وتلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بوصول إخطار لضباط مباحث الإسماعيلية، يفيد بإقامة فرح في قرية النورس المطلة على بحيرة التمساح.وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة الإسماعيلية للمكان، وتبين صحة الإخطار وأنه حفل زفاف، ويحييه حسن شاكوش وعمر كمال وعدد من لاعبي النادي الإسماعيلي والشخصيات العامة الشهيرة بالإسماعيلية.وفضت مديرية الأمن الحفل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وخرج جميع المدعوين خارج القرية، وحرر محضر بالواقعة.