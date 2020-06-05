سقوط عاطل قبل ترويجه 50 كيس «شادو» في حلوان

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد البنداري، من القبض على عاطل قبل ترويج كمية من مخدر "الشادو" على المتعاطين بدائرة القسم.كانت قد وردت معلومات للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو "رزق عادل"، وشهرته زياد، 20 سنة، عاطل ومقيم عرب أبودحروج، كفر العلو، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم سالف الذكر وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 كيس شادو ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.تحرر عن ذلك المحضر رقم 10601 لسنة 2020، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.