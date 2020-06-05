غلق جميع أدوار نقابة الصحفيين لمدة أسبوعين

قال محمد شبانة، السكرتير العام بنقابة الصحفيين، إن النقابة قررت غلق جميع أدوار النقابة لمدة أسبوعين واقتصار العمل خلال تلك الفترة على الخدمات الضرورية فقط.وأضاف في بيان له اليوم: "بعد التشاور والبحث مع النقيب ضياء رشوان والزملاء بالمجلس وعدد من المتخصصين وجدنا أنه من الأفضل غلق جميع أدوار النقابة لمدة أسبوعين واقتصار العمل خلال تلك الفترة على خدمات الضرورة فقط والمتواجدة بالدور الأرضي وهى العلاج وصرف الإعانات والبدل والقروض وتجديد الاشتراكات وشراء مستلزمات الإجراءات الوقائية كالكحول والكمامات وغير ذلك".ولفت البيان بأن كل تحويلات العلاج الآن تتم "أونلاين" عن طريق "الواتساب" من خلال موظفي العلاج مع جميع المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات.وطالب شبانة بالالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على الجميع على أن يكون المرور ببوابة التعقيم عند التواجد بالنقابة.