«الخشت» ينشر فيديو للتوعية بطرق الوقاية من كورونا

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك» فيديو بعنوان «في التباعد حياة»، نصح فيه الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء تواجدهم داخل الجامعة أو خارجها.وتضمن الفيديو 7 نصائح وإرشادات عامة للوقاية من فيروس كورونا، وهي:- المرور من بوابة التعقيم الذاتي وقياس الحرارة.- ارتداء الكمامة الواقية.- تجنب المصافحة.- تجنب لمس الوجه.-غسل اليدين باستمرار.- عدم التواجد وسط التجمعات.- الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة كافية مع الغير لا تقل عن 2 متر.وأصدرت جامعة القاهرة منذ عدة شهور دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وطرق الوقاية منه، كما انتهت مؤخرًا من إصدار دليل قواعد وإرشادات العزل المنزلي للحالات التي تعاني من أعراض بسيطة من الإصابة بالفيروس بدلًا من نقلها إلى مستشفيات العزل، وذلك بهدف توعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، والتعريف بالقواعد العلمية للعزل وإزالة الخوف والغموض ومواجهة الوصفات الشعبية.