ترامب: الديمقراطيون قلقون بعد مؤشرات «تعافي الوظائف»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الديمقراطيين قلقون بعد مؤشرات على بدء تعافي الوظائف.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، أشار ترامب إلى أن الوحيد القادر على قتل هذا التعافي هو جو بايدن "النعسان".ونسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى تغريدة اليوم الجمعة، الفضل لنفسه في تقرير للوظائف الأمريكية أظهر أن معدل البطالة في البلاد انخفض خلال جائحة فيروس كورونا، ثم أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة العاشرة صباحا.وكتب ترامب، في غضون دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف لشهر مايو: "حقا تقرير وظائف كبير، أحسن الرئيس ترامب".