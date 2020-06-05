«الأوقاف»: حماية النفس من أعظم مقاصد الإسلام

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحياة رغم صعوبتها مفعمة بالأمل، منوهًا بأن القنوط واليأس من الكبائر، مؤكدًا أن الحياة بلا أمل تكون جافة ومحبطة.وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، خلال برنامج "حديث الساعة" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب أن نأخذ بتوجيهات أهل العلم وخبراء الطب في مواجهة فيروس كورونا، معقبًا: "ارتدي الكمامة وتوكل".وناشد وزير الأوقاف، المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، لافتًا إلى أن حماية النفس من أعظم مقاصد الإسلام، وجميع الأديان، مؤكدًا أن هذا الوقت هو وقت التعاون والتوسع في الصدقات.وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.