رضوى زكي ضيفة «اقرأ معانا» عبر البث المباشر لـ«الأعلى للثقافة»

يبث المجلس الأعلى للثقافة لقاء مع الكاتبة رضوى زكى، فى تمام الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 9 يونيو 2020، تقدم خلاله قراءة لفصل بعنوان "مصر القاهرة ذاكرة الأمكنة" من كتاب "مصريات عربية حكايات وملامح من تراث مصر العربية"؛ وذلك عبر البث المباشر لصفحة وقناة "الأعلى للثقافة" على "فيس بوك ويوتيوب"؛ وذلك ضمن فعاليات برنامج "اقرا معانا" الذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، وذلك فى إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".سلسلة "اقرأ معانا" يقدم خلالها عدد من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر قراءة لأحد الموضوعات، أو لفصل من كتبهم أو روايتهم، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية، ويقدمها للمهتمين بصوته، مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل "بحد أقصى 10 دقائق"، ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على "فيس بوك ويوتيوب".