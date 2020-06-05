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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف استعد أولياء الأمور لتقديم أوراق «أولى ابتدائي» للمدارس؟

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:25 م
تقديم للمدارس
تقديم للمدارس
سالي رطب
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وسط أجواء لم تعشها الأسر المصرية من قبل، بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف الدراسة منذ منتصف مارس الماضي تماشيًا مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار الفيروس، بدأ أولياء الأمور التقديم الإلكتروني لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الإبتدائي.

وبدأ التسجيل لتقديم ملفات الطلاب منذ بداية يونية الجاري وحتى 30 من نفس الشهر، ولكن كيف يتعايش الأطفال وأولياء أمورهم مع الإجراءات الجديدة لتقديم الطلاب، واحتمالية تأجيل الدراسة للعام الدراسي القادم إذا استمر تطبيق الإجراءات الإحترازية لمحاولة السيطرة على وباء كورونا، بعد أن تجاوزت الإصابات في مصر حاجز الـ20 ألف إصابة مع تسجيل يومي تخطى 1000 إصابة، وتجاوز معدلات الوفيات 1000 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في مصر.

"الدستور" تواصلت مع بعض أولياء الأمور لطلاب الصف الأول الابتدائي للوقوف على استعدادهم لتقديم الأوراق وكيف يتعايشوا مع الإجراءات الجديدة للتقديم.

هناء عبد الله ولية أمر، قالت: قدمت لحفيدي الذي يعيش معي في مرحلة رياض الأطفال منذ عامين بمدرسة بالقرب من منزلي نظرّا لظروف سفر والديه، وفي الظروف العادية لم أكن أقدم ملف جديد للمدرسة لتحويله من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الأول الإبتدائي كما حدث مع شقيقيه الأكبر منه.

وتابعت منذ يومين تواصلت مع إحدى المدرسات في المدرسة وطلبت مني تجديد الملف بتوفير شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الأب وصور، موضحة لي أن الملف سيتم تسليمه إلكترونيّا وليس عن طريق المدرسة نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد ومنعًا للتجمعات داخل البلاد.

لا أدرى كيف سأقوم بالتقديم الإلكتروني فأنا لا أملك جهاز كمبيوتر ولا أعلم كيفية التعامل معه، لذا قررت بعد جمع الأوراق المطلوبة الذهاب لأحد مراكز الإنترنت الموجودة في قريتي وطلب المساعدة من المسئول عنها لتقديم الأوراق قبل انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل للالتحاق بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاص" للعام الدراسى 20202021، في الفترة من 1 يونيو الجارى حتى 30 يونيو 2020، وأتاحت لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومى الخاص بالطفل المتقدم.

طالبت وزارة التربية والتعليم، المدارس بمساعدة أولياء الأمور في التسجيل الإلكتروني في حالة تعسر ولى الأم، وتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا، بعد توفير ولي الأمر صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الاصلية عليها وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

بهجة التحاق ابني بالمدرسة جاءت ناقصه هذا العام بسبب الظروف التي تمربها مصر حاليًا بدأت ياسمين أحمد ولية أمر حديثها قائلة لم يكن لدي صعوبة في تقديم أوراق ابني أون لاين، ولكن الظروف المحيطة بنا كسرت فرحتي بدخوله الصف الأول الإبتدائي.

وتابعت كان لدينا دائما طقوس خاصة مع بداية دخول المدرسة وهي شراء الملابط وشنطة المدرسة واحتياجاتها، وكان ابني الصغير يذهب معي دائمًا لشرائها لأخوه الأكبر منتظرًا اليوم الذي نشترى فيه احتياجاته، ولكن للأسف حتى الآن لم نتأكد من عودة المدارس بسبب فيروس كورونا.

وعن خطوات تسجيل طلاب السنة الدراسية الأولى، أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنه متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك، موضحة أنه يتم قبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 يوليو 2020، حيث يتاح للمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم من خلال التطبيق الالكترونى وذلك طبقا لما ورد من اللجنة المختصة، ويتاح لولى الامر الاطلاع على المدرسة التى يتم قبول نجله بها، وذلك من خلال التطبيق الالكترونى الخاص به ويلزم على ولى الامر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي.

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