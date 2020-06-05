إسرائيل تسعى لاستخدام «الروبوت» على حدود غزة

يسعى أفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى تعزيز استخدام الوسائل القتالية الذكية مثل "الروبوت" ونشرها لتأمين الحدود، خاصة مع قطاع غزة المحاصر.وسيتم اختبار تلك الوسائل على الحدود مع قطاع غزة أولا، على أن يتم نشرها في محيط ما بين 5 و10 كيلومترات، وتزويدها بأسلحة نارية، حسبما نشرت مجلة "يسرائيل ديفينس" الإسرائيلية.ويحاول كوخافي تقليل نسب تعرض جنود جيش الاحتلال إلى الخطر، بالإضافة إلى أن تزويد "الروبوتات" بالأسلحة يهدف لمنح إمكانية لمشغليها بالتعامل مع الأحداث سريعا دون انتظار فرق الدعم من المشاة أو الدبابات.وتعد هذه الخطوة ضمن خطة "تنوفا" العسكرية الإسرائيلية متعددة السنوات، والتي أعدها كوخافي لتسليح وتطوير جيش الاحتلال.