شحن 3300 طن صودا كاوية.. وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "NERMIN TELLI"، ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 5 أمتار، وذلك لشحن 3300 طن صودا كاوية من الميناء.وأن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتى حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.