إخلاء سبيل صاحب مصنع وعامل نقبا عن الآثار في «15مايو»

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل صاحب مصنع وعاطل نقبا عن الآثار داخل عقار سكني بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة بضمان مالي.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن "ح. م. إ"، "31 سنة"، عامل قمامة، نصب على "د. ش. د"، "53 سنة"، صاحب مصنع بلاستيك، وأوهمه أن مسكنه يوجد أسفله مقبرة فرعونية وآثار لا حصر لها.واعترف صاحب المصنع أنه طمعًا في الثراء والتخلص من ديونه المتراكمة انساق وراء العاطل الذي بدأ يتحدث معه لإحضار شيخ حتى يتمكنوا من تحديد مكان الحفر والاستجابة لمطالبه من بخور ومواد وبالفعل استجاب له، وبدأوا في الحفر مقابل تقسيم ما يتم استخراجه وعقب مرور 8 أيام من الحفر، تم الإبلاغ عنهم من قبل الجيران وتم القبض عليهم.و كانت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان، قد تمكنت من القبض على عامل قمامة وصاحب مصنع، لقيامهما بالتنقيب عن الآثار، بمنطقة الامتداد، وذلك بعد أن وردت معلومات للرائد إسلام الدكروري، معاون اول مباحث قسم شرطة 15 مايو، عن قيام المدعو "ح. م. إ"، "31 سنة"، عامل قمامة ومقيم بمنطقة الزرايب دائرة القسم، و"د. ش. د"، "53 سنة"، صاحب مصنع بلاستك ومقيم منشية ناصر، يقوما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالمدينة.‎تم عمل التحريات وتبين صحة المعلومات الواردة، وبمداهمة المكان المبلغ عنه، تم ضبط المذكورين وبحوزتهما (2 "هيلتى" أزرق اللون، و5 أزمة حديدية، وكوريك، ومولد كهرباء، و5 مسمار كبير الحجم، و3 مطرقة متوسطة، ومطرقة كبيرة، و"بونطة" هيلتي حلزونية، وفاس حديدي، و2 مقطف جلد)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.