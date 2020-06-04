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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الأمريكى يتحرك باتجاه البيت الأبيض لتأمينه ضد المحتجين (فيديو)

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:38 ص
الجيش الأمريكى
الجيش الأمريكى
إسراء صلاح الدين
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تداول رواد موقع التدوين العالمي "تويتر"، مقطع فيديو، لوحدات من الجيش الأمريكي وهي تتحرك تجاه البيت الأبيض في واشنطن العاصمة لتأمينه ضد المحتجين.

وأظهر مقطع الفيديو، عدد كبير من القوات الأمريكية، وهي تستعد للتوجه إلى محيط البيت الأبيض من أجل تأمينه ضد أي عنف قد يشتعل في محيطه كما حدث منذ عدة أيام.

واضطر مسئولي البيت الأبيض لغلق أضوائه للمرة الأولى منذ 131 عامًا، بعد أن اشعل بعض المحتجين النيران في محيط مقر الرئاسة الأمريكي، واضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاختباء في القبو المحصن، بعد سماع دوي سلسلة انفجارات خارج البيت الأبيض.

واشتعل غضب الشارع الأمريكي بعد مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي صاحب الـ 43 عامًا في مدينة مينابوليس على يد ضابط شرطة، ما أثار غضب المواطنين بسبب زيادة حوادث العنصرية من الشرطة الأمريكية ضد أصحاب البشرة السمراء ذو الأصول الأمريكية، والتعامل معهم بعنف غير مبرر ما أدى لمقتل جورج، وتعد هذه المرة الأولى التي يستمر فيها الغضب الأمريكي لمدة أسبوع كامل.

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