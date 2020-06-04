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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس الخميس 4 يونيو 2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:39 ص
برج القوس
برج القوس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: لا تخضع للضغوط وحكّم ضميرك في الأعمال التي تقوم بها ولن تلقى إلا النتائج الطيبة والتهنئة والترقية التي تستحقها.

عاطفيًا: تصرّف بجدية في علاقتك بالحبيب والا ستجعله يبتعد عنك وتصل الأمور إلى طريق مسدود، عندها لن تستطيع التعويض.

صحيًا: خفف من شرب القهوة خلال النهار، ولا سيما في فترة بعد الظهر فهي تسبب لك الأرق ليلًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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