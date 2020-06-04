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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تشديد الإجراءات الصحية بالمطارات عقب إعادة تشغيل الحركة.. قريبًا

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:38 ص
الإجراءات الصحية
الإجراءات الصحية بالمطارات
محمود السعدى
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تعتزم الموانئ الجوية المصرية، الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية، تشديد الإجراءات الصحية القياسية، عبر زيادة عمليات التعقيم والتطهير، وضمان استخدام التباعد الاجتماعى، وتجنب الاتصال الجسدي، خاصة مع قرب إعادة تشغيل الحركة الجوية والركابية، خلال الفترة المقبلة، والتى ستتحدد الأسبوع المقبل، وذلك حسبما صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وتواصل منظمة الطيران المدني الدولي ICAO التابعة للأمم المتحدة، الاجتماعات المستمرة مع منظمة الصحة العالمية WHO والاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، لإيجاد الشروط الصحية الآمنة لتسريع تشغيل الحركة الجوية بالمطارات.

وتنتظر كافة المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية توصيات ICAO، لتفعيلها مباشرة بالموانئ المصرية، عقب قرار عودة الحركة الجوية إلى البلاد، خاصة فى ظل تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى بكافة المنشآت والمطارات التابعة لها، منذ بداية انتشار وتفشى فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تشمل توصيات ICAO اشتراطات صحية تقوم بها شركات الطيران، سواء الحكومية أو الخاصة أثناء التحليق بالجو، خاصة فى الرحلات الزمنية الطويلة، ولعل أهمها وأبرزها استخدام تذاكر الطيران الإلكترونية بدلًا من التذاكر المطبوعة، وتحرك الركاب داخل الطائرات بأقل قدر ممكن من مقاعدهم، ومنع الطوابير أمام دورات المياه بالطائرات، وقياسات إلكترونية لدرجة حرارة الركاب، وارتداء أقنعة الأنف والفم طوال الوقت، بالإضافة إلى مراعاة مسافة متر واحد بين الركاب على متن الطائرات من أجل تجنب الإصابة بالفيروس القاتل.

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