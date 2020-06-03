مصطفى بكري يكشف كواليس زيارة حفتر إلى القاهرة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن كواليس زيارة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة.وقال بكري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المشير خليفة حفتر أطلع القيادة المصرية على تطورات الوضع علي الساحة الليبية، وحذر من مخاطر التدخل التركي والمساندة العسكرية لحكومة فائز السراج، مشيرا إلى أن مصر أكدت أن أمن ليبيا من أمن مصر، وأنها لن تقبل بأية تهديدات تطال الأمن القومي المصري.وأضاف أن المشير حفتر أكد أنه لا حل سياسيا إلا بعد وقف التدخل التركي المباشر ووقف الاعتداءات على بلاده وتفكيك الميليشيات الإرهابية.