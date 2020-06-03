النواب الأمريكي يطالب بمنع الشرطة من استخدام القوة المميتة

طلبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، بضرورة وقف عنف الشرطة في الولايات المتحدة، الأمر الذي يتسبب في سقوط ضحايا.وقالت رئيسة النواب الأمريكي في تعليق لها عبر صفحتها على موقع تويتر، إن وقف عنف الشرطة يجب أن يكون أولوية في الولايات المتحدة إذا أراد الأمريكيون أن يتصالحوا مع تاريخ أمريكا من الظلم العنصري، مضيفة: "يجب على الكونجرس معالجة الاستخدام المميت للقوة من قبل الشرطة وإصلاح ممارساتها".يذكر أن السلطات القضائية الأمريكية، أعادت اليوم الأربعاء، تصنيف وفاة جورج فلويد كجريمة قتل وتوجيه الاتهام لـ 4 ضباط شرطة، من بينهم الضابط المتهم بالقتل والثلاثة الآخرون الذين كانوا برفقته ولم يمنعوا الحادث.يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، قالت في وقت سابق اليوم إن وفاة جورج فلويد تمت بطريقة غير شرعية وستتم محاسبة المتورطين في الحادث.