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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتابع سير العمل بمستشفيات عزل مصابي كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:29 م
الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع
البحيرة معوض هويدى
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قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، بجولة تفقدية للمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث استهلت الجولة بتفقد المخازن الرئيسية بمديرية الصحة بالبحيرة للوقوف على المخزون ونسب المستلزمات والأدوية بها.

كما قامت بزيارة مستشفى الحميات ومستشفى الصدر والمعهد الطبى القومى بدمنهور، ضمن مستشفيات العزل لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازنها، وتابعت السجلات وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات، وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والتقت مع بعض المترددين على المستشفى.

كما تابعت نائب محافظ البحيرة أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها، ووجهت بتكثيف تلك الأعمال على مدار الساعة.

واستمعت لبعض الملاحظات والشكاوى من أسر المصابين وذويهم وتم تلافي الملاحظات وحل المشكلات المتمثلة في توفير سرير رعاية مركزة، والاطمئنان على صحة حالة بالداخل وغيرها.

وأكدت "بلبع" حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وتوفير كل الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

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