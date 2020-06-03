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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. ختام سوق السفر العربي الافتراضي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:29 م
سوق السفر العربي
سوق السفر العربي
رامى حسين
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تختتم اليوم الأربعاء، فعاليات سوق السفر العربى، الذى أقيم هذا العام عبر الانترنت بمشاركة مشاركة 12 ألف شخص و148 دولة.

ويقام هذا الحدث من الأول حتى الثالث من يونيو 2020، بعدد من الندوات والحوارات من بينها ندوة رقمية بعنوان "ما الذي تفعله لتنشيط الأداء التشغيلي في شركتك" والتي ستناقش قوة تحليلات البيانات في المساعدة على رفع الأداء إلى أقصى حد ممكن كما سيقام جلسة عن السياحة المسؤولية تحت عنوان آثار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المترتبة على الضيافة المسؤولة التي ستتحدث عن آخر الأفكار والأطروحات المتعلقة بقطاع الضيافة لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وإدارة الفنادق وسلسلة التوريد كما ستتطرق إلى تطوير الأعمال المسؤولة عندما تكون الموارد محدودة

كما ستعقد قمة المؤثرين" التي تتضمن جلسة تحمل عنوان: تفاعل مع المؤثرين ليكونوا جزءًا أساسيًا من خطط التسويق في مرحلة التعافي من أزمة كوفيد-19 وتشهد الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة المؤثرة في قطاع السفر ونمط الحياة

يشار إلى أن سوق السفر العربي هو الفعالية الدولية الرائدة في صناعة السفر الداخلي والخارجي بالشرق الأوسط على مدى الخمسة وعشرين عامًا الماضية.

وتخلق الفعالية أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي من صفقات المتعلقة بصناعة السفروالسياحة يقدّم المعرض السنوي أكثر من 2،800 منتج ووجهة للشركات العارضة من جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 28،000 مشترٍ وزائرٍ من زوار تجارة السفر على مدى أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويزور أكثر من 39،000 من العاملين في مجال السفر والوزراء الحكوميين والصحافة الدولية معرض سوق السفر الدولي في شهر أبريل من كل عام للتواصل والتفاوض واستكشاف أحدث آراء واتجاهات الصناعة في سوق السفر العربى وتم تأجيلة إلى شهر يونيو الجارى نظرا إلى تداعيات الفيروس وقيامة للمرة الأولى عبر الانترنت.

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