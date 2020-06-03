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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الرافدين» تصدر مختارات من رسائل نيتشه ورحلته مع المرض

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:36 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن دار "الرافدين" للنشر والتوزيع٬ بالتعاون مع منشورات "تكوين٬" كتاب "رسائل نيتشه مختارات من سيرته وفلسفته" للفيلسوف الألماني الشاعر٬ فريدريك نيتشه"، ومن ترجمة حيدر عبدالواحد٬ وأحمد رضا، حيث جاء الكتاب في 526 صفحة من القطع الوسط.

وجاء في نبذة الناشر عن الكتاب: "نقدّم للقارئ العربي مجموعة مختارة من رسائل الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه (‪1900 - 1844‬) إلى ذويه وأصدقائه وصديقاته، وهي رسائل نادرة كتبها خلال حياته - من بين رسائل أخرى - تكشف عن جوانب عديدة من علاقاته مع فلاسفة ومفكرين ومبدعين وموسيقيين تعرَّف إليهم في حياته المليئة بالنشاط الفلسفي".

ويوضح الناشر أنها تكشف عن يوميّات هذا الفيلسوف وافر الإنتاج، ومواقفه حول قضايا كانت محط اهتمامه، ورسائل تكشف عن نيتشه الإنسان، عن مشاعره وأحاسيسه، عن حبه وغضبه، عن كتاباته شبه الشهرية إلى أمه وأخته، ونيتشه الفنان عاشق الموسيقى وعازفها.

كما يتضمن رسائل عن أوجاع وآلام نيتشه في رحلته مع المرض الذي كان ينال منه، وهي تبيّن للقارئ الكيفية التي كان هذا الفيلسوف يكتب فيها تأريخه الشخصي اليومي على هامش كتابة مؤلفاته الكبرى التي يعتز بها التاريخ الفلسفي الحديث والمعاصر.

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