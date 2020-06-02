كاتب: 40 مليون أمريكى فقدوا وظائفهم ويشاركون بالمظاهرات

قال الكاتب عمر جوهر إن هناك مسيرات في 140 مدينة أمريكية ضد مقتل جورج فلويد، الأمريكي ذو الأصول الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا رقم بسيط لو قارنته بعدد مدن أمريكا والبالغ عددها 19 ألف مدينة.وأضاف «جوهر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا نيوز»: «فيروس كورونا تسبب في فقدان 40 مليون مواطن لوظائفهم، ويشاركون الآن في مظاهرات ارتجالية».واستنكر تصريحات المرشح الأمريكي جون بايدن، وقال فيها عن ترامب ينوي استخدام الجيش الأمريكي لمواجهة الشعب الأمريكي، في حين أن اتحاد الرئيس الأمريكي أكد أنه سينزل الجيش الأمريكي ضد عمليات السلب والنهب.وتابع: «لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي مختل عقليا لكي يصب الجاز على النار لمحاولته السيطرة على الأزمة، ولكنه في تصريحاته لأسرة القتيل بأن حقه محفوظ وسيتم اتخاذ الإجراءات، ولكن المسيرات تطالب بمحاكمات عاجلة وأعتقد أنها ستأخذ سنة على الأقل لكي نشرع قوانين وعرضها على مجلس النواب والشيوخ والمحكمة العليا وتقرر كقانون بعد ذلك».وأكد أن هناك لعبة سياسية الآن لتأجيج غير مستحب للرأي العام بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ويقال إن كلا منهما هو المتسبب في تأجيج المظاهرات.