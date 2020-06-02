غدًا الحكم على طالب ثانوى قتل خال صديقه بالسلام

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا حكمها على طالب ثانوي قتل خال صديقه.وكانت المحكمة في جلسة سابقة، أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في البت في إعدامه من عدمه.ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين وعصام يحيي اليماني وحسام الدين فتحي وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة عن أن المتهم الأول "ص. ش. م" طفل جاوز الخامسة عشرة من عمره بالاشتراك مع المتهم الثاني "ع. م. ع"، قتلا المجني عليه "ص. س. ا" والذي يمت بصلة قرابة "خال" إلى صديق المتهم الأول، عمدًا مع سبق الإصرار في منطقة السلام بمحافظة القاهرة، وبيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أداة "ماسورة حديدية"، وما إن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتى عاجله الثاني بتلك الأداة على خلفية الرأس مما أفقده توازنه وسقط أرضا ثم شل الأول حركته وكتم الثاني أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وإمعانا في تأكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكين أحضرها له الأول من داخل المسكن.