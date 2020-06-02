رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«تطوير العشوائيات»: منتجات حي الأسمرات تصدر إلى أمريكا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:34 م
العشوائيات
العشوائيات
ياسمين عباس
طباعة
قال المهندس إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن أهالي حى الأسمرات أصبحوا يعملون في الكثير من صناعة المنتجات، وهم بالفعل الآن يصدرون منتجاتهم إلى 4 دول أبرزها أمريكا.

وأضاف المهندس إيهاب الحنفي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على أن مشروع الأسمرات يضم 18 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أن مشروع تطوير العشوائيات تكلف الدولة 350 مليار جنيه، ويتم الانتهاء منها عام 2030.

وأشار إلى أن مشروع الأسمرات 3 يضم 7298 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 1.75 مليار جنيه، كما يستفيد منها 29192 شخصا، مؤكدا أن مشروع الأسمرات 1 و2 تم تسكينها بالكامل، وبها أكثر من 11 ألف وحدة سكنية.

ونوه بأن صندوق التطوير يراعي القيمة الإيجارية للشقق بحي الأسمرات، حيث يتم السماح بمهلة 5 أشهر لتحصيلها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

البيت الأبيض يغلق أضواءه للمرة الأولى منذ 130 عامًا

مصيدة الأندر إيدج.. ضحايا «تيك توك»: استقطبونا بـ«مطلوب مذيعة» واكتشفنا أنه «دعارة مقننة»

السودان: موقف الخرطوم حيال سد النهضة لم يتغير

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

الجناينى يحسم مصير الدورى والكأس وتتويج الأهلي بطلًا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

منوعات

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

أعطني عمرا.. أرمينية تتجاوز 100 عام تتعافى من كورونا

«أوساكا» تدعم احتجاجات أمريكا: «الصمت خيانة»

بعد إغلاق 3 أشهر.. متاحف اليابان تفتح أبوابها مجددًا

مقالات الرأي
نرمين يسر
«راس السنة».. ليلة عن الأثرياء والأغيار
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
المزيد

الثقافة

غدًا.. الروائي الغربي عمران ضيف مركز الحرية للإبداع

إصابة الشاعر أحمد تيمور بكورونا بسبب عزومة

دار فضاءات تصدر «مختارات من القصة الكردية القصيرة».. قريبًا

«أنا المصرى».. مسابقة الإنتاج الثقافى للأغنية الوطنية