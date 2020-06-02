«تطوير العشوائيات»: منتجات حي الأسمرات تصدر إلى أمريكا

قال المهندس إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن أهالي حى الأسمرات أصبحوا يعملون في الكثير من صناعة المنتجات، وهم بالفعل الآن يصدرون منتجاتهم إلى 4 دول أبرزها أمريكا.وأضاف المهندس إيهاب الحنفي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على أن مشروع الأسمرات يضم 18 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أن مشروع تطوير العشوائيات تكلف الدولة 350 مليار جنيه، ويتم الانتهاء منها عام 2030.وأشار إلى أن مشروع الأسمرات 3 يضم 7298 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 1.75 مليار جنيه، كما يستفيد منها 29192 شخصا، مؤكدا أن مشروع الأسمرات 1 و2 تم تسكينها بالكامل، وبها أكثر من 11 ألف وحدة سكنية.ونوه بأن صندوق التطوير يراعي القيمة الإيجارية للشقق بحي الأسمرات، حيث يتم السماح بمهلة 5 أشهر لتحصيلها.