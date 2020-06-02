10 سيارات إطفاء لإخماد حريق في الهرم

تواصل الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، جهودها للسيطرة على حريق اندلع فى عقار مكون من 4 طوابق، اتخذه مالكه كمخازن تجارية بمنطقة الهرم.وامتدت النيران إلى باقى الطوابق وسط تصاعد الأدخنة الكثيفة، ما دفع رجال الدفاع المدنى لفصل التيار الكهربائى منعا لتفاقم الأمور.تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أعلى عقار بشارع المجزر الآلى.ودفع اللواء هانى سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء، بقيادة رئيس قسم الإطفاء العقيد علاء خلوصي، في محاولة للسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.