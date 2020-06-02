«الإياتا» ترحب بتقرير «الأيكاو» لاستعادة حركة الطيران عالميا

حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي" IATA" الحكومات على سرعة تنفيذ المبادئ التوجيهية العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي "ICAO "لاستعادة الاتصال الجوي، ووصف التقرير بالإطار الموثوق والشامل للتدابير المؤقتة القائمة على المخاطر لعمليات النقل الجوي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن التنفيذ العالمي للمعايير العالمية جعل الطيران آمنا ويعد اتباع نهج مماثل أمرا بالغ الأهمية في هذه الأزمة حتى نتمكن من استعادة الاتصال الجوي بأمان مع إعادة فتح الحدود والاقتصادات، مشيرا إلى أن وثيقة المبادئ التوجيهية أعدت بالتعاون بين أفضل الخبرات من "الاياتا" و"الايكاو" وصناعة الطيران والمنظمات ذات الصلة وتدعمها شركات الطيران بقوة، ونحن نعتمد الآن على الحكومات لتنفيذ التوصيات بسرعة لأن العالم يريد السفر مرة أخرى ويحتاج إلى شركات الطيران للعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي ويجب علينا القيام بذلك من خلال التنسيق العالمي والاعتراف المتبادل بالجهود المبذولة لكسب ثقة المسافرين وعمال النقل الجوي.وأوضح المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن الإجراءات تتضمن نهجا مرحليا لإعادة تشغيل الطيران وتحدد مجموعة من التدابير القائمة على المخاطر القابلة للتطبيق بشكل عام، تماشيا مع التوصيات والتوجيهات من سلطات الصحة العامة وسوف تخفف من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد " COVID-19" أثناء عملية السفر، يوجب أن تمنح هذه الإجراءات المسافرين وأفراد الطاقم الثقة التي يحتاجون إليها للسفر مرة أخرى ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا من أجل التحسين المستمر لهذه الإجراءات مع تطور العلوم الطبية والتكنولوجيا والوباء.وأضاف " دي جونياك" أن أحد عناصر عمل فرقة العمل لاستعادة الطيران (CART) التي شكلتها الإيكاو، واعتمدت تقريرها يؤكد أهمية تجنب خليط عالمي من تدابير السلامة الصحية غير المتوافقة لإعادة الطيران، ويحث الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي على تنفيذ تدابير منسقة عالميا وإقليميا ومقبولة من الطرفين ولا تؤدي إلى أعباء اقتصادية لا داعي لها أو تعرض سلامة وأمن الطيران المدني للخطر، كما يشير التقرير أيضا إلى أن تدابير التخفيف من مخاطر فيروس كورونا المستجد يجب أن تكون مرنة وموجهة لضمان أن قطاع الطيران العالمي النابض بالحياة والتنافسي سيدفع الانتعاش الاقتصادي.وذكر الرئيس التنفيذي للإياتا أننا ندعم تماما نتائج التقرير ونتطلع إلى العمل مع الحكومات من أجل تنفيذ منهجي جيد التنسيق من شأنه أن يسمح باستئناف الرحلات الجوية وفتح الحدود لفتح إجراءات الحجر الصحي وقد تم تطوير عمل "CART" من خلال مشاورة واسعة النطاق مع الدول والمنظمات الإقليمية وبمشورة من منظمة الصحة العالمية ومجموعات صناعة الطيران الرئيسية.وتشمل هذه الإجراءات توصيات وتوجيهات من سلطات الصحة العامة تخفف من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد " COVID-19" أثناء عملية السفر ومنها التباعد الجسدي بالقدر الممكن وتنفيذ التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكنا، فعلى سبيل المثال في كبائن الطائرات يجب ارتداء أغطية الوجه والأقنعة من قبل الركاب، وعمال الطيران، والتطهير الروتيني لجميع المناطق التي يمكن أن تتلامس مع البشر وانتقالهم، والفحص الصحي الذي يمكن أن يشمل الإعلانات الذاتية قبل الطيران وبعده بالإضافة إلى فحص درجة الحرارة، والملاحظة البصرية التي يجريها المهنيون الصحيون.كما تشمل الإجراءات تتبع جهات الاتصال للمسافرين، وموظفي الطيران ويجب طلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة، كما يجب أن يتم التفاعل بين الركاب والحكومات مباشرة عبر البوابات الحكومية، وإعداد نماذج التصريح الصحي للركاب بما في ذلك الإعلانات الذاتية بما يتماشى مع توصيات السلطات الصحية ذات الصلة، وتشجيع الأدوات الإلكترونية لتجنب الورق وإجراء الاختبار اللازم في حالة توفر طريقة سريعة وموثوق بها في وقت ملائم.