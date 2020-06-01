«الصحة»: شرط لعزل مصاب كورونا في المستشفى

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تقدر حالة الهلع الموجودة عند المواطنين بسبب كورونا، ولكن هناك بروتوكول حال الشعور بأعراض، على أن يقيم الطبيب الحالة وينظر في الفحوصات والتحاليل، وهو من يحدد طريقة العلاج.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المواطن الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا يحصل على "شنطة" بروتوكول العلاج كاملة، ويتوجه للمنزل حال إذا كانت حالته مستقرة.وتابع: "الطبيب هو اللي بيحدد، إما بعلاج المواطن في المنزل أو توجيهه إلى مستشفى العزل، ومش أي مريض كورونا يتم عزله".