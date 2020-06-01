«التعليم العالي»: لو لغينا الامتحانات الطلاب مش هيقعدوا في البيت

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الكمامة تقي المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%، لافتا إلى أن التزام الناس بارتدائها يوفر على الدولة مليارات.وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر المُذاع على قناة «أون» أن الامتحانات للثانوية العامة وللفرق النهائية بالكليات ستقام في موعدها، متابعا: «لو ألغينا الامتحانات الطلاب برضه مض هيقعدوا في البيت».وعن مطالبة المواطنين بتأجيل الامتحانات لحين انخفاض أعداد المصابين بكورونا، قال: «للاسف مفيش معاد نقدر نقول فيه المرض هينتهي، هنأجل لحد إمتى».