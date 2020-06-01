أستاذ مناعة يكشف خطوات مواجهة كورونا (فيديو)

أكد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا توسعت بشكل كبير وقد يصاب الإنسان، وهناك تحاليل مبدئية يجب إجراؤها للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "فيروس كورونا أصبح معلوما، وعلى المواطنين الذين لديهم نوع من الاستهتار في مواجهة الفيروس يجب أن يفيقوا ويلتزموا بالإجراءات الوقائية للفيروس".وأوضح أن مرضى الأمراض المزمنة الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس، ومراعاة كبار السن بأن تكون لهم الأولوية في الرعاية بعلاجهم في المنزل، وتخصيص شخص قادر على الاعتناء بهم وتوفير كافة الأدوية اللازمة لهم.