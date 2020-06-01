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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر أمين: تصرفات المصريين تقتل كورونا من الضحك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:41 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي تامر أمين، إن فيروس كورونا تفشى في مصر، والوضع الفيروسي خرج عن السيطرة، أما الوضع الطبي فوزارة الصحة تعلم ماذا تفعل مع المصابين من متابعة ونقل للحجر الصحي وغيره من الإجراءات التي تقوم بها.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "أتحدى أي شخص في الدولة وأي مركز إحصاء أو أي باحث أي عالم ذرة يعلم عدد المصابين في مصر، والأرقام المعلنة كلها بالتقريب والشبه وعجبني الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حينما قال اضربوا الأعداد التي يتم الإعلان عنها يوميًا في 5 أي ما يعادل 100 ألف مصاب بفيروس كورونا وهو يعتبر الرقم الواقعي ولكن الرقم الرسمي هو ما يتم رصده ومتابعته والباقين مصابين ولم يتم الإبلاغ عنهم وخالطوا غيرهم".

وتابع: "ما قاله دكتور خالد عبدالغفار، محق فيه لأن منظمة الصحة العالمية، قالت نفس الكلام لأن الشخص الواحد من الممكن أن يعدي من 4 إلى 5"، مؤكدًا أن هذه النسبة ليس لها علاقة بسلوكيات الشعب المصري والتي تحتاج إلى الضرب في 10 وليس 5 لأن ما يقوم به المصريون يجعل الفيروس يموت من الضحك بسبب الاحتفالات والأفراح التي يقوم بها المواطنون.

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