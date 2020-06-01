«مستثمرو سوهاج» تثمن قرارات المركزى لمواجهة تداعيات كورونا

ثمن محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، قرارات ومبادرات البنك المركزي الصادرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى قرار إسقاط مديونيات المصانع المتعثرة، الذي اسهم في دعم عدد من المشروعات في الصعيد، وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن معظم مشروعات محافظة سوهاج تعتمد على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن جميع محافظات الصعيد تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية والبشرية التي يجعلها من أهم المناطق الصناعية والزراعية في مصر.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إلى أن المقومات الطبيعية والبشرية تجعل مناطق الصعيد مركزًا للصناعات الغذائية لاحتوائها على الأراضي الخصبة بالإضافة إلى وفرة المناطق الصناعية.