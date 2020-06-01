صلصة العدس بالكاري.. أكلة جديدة شهية وصحية

ساعدت فترة الحجر الصحى والبقاء لأكبر وقت ممكن فى المنزل للوقاية من فيروس كورونا، الكثير من الأسر المصرية على استحضار روح "الشيف" وإتقان العديد من المأكولات الشهية، حيث تعلم الكثيرون فن الطبخ، وابتكار أكلات جديدة، أو تجربة أكلة معروفة لكن بطريقة مختلفة.وفي السطور التالية نقدم وصفة جديدة لصلصة العدس بالكاري، يمكن تحضيرها بسهولة لتوافر مكوناتها في البيت، ويناسب مذاقها الجيد كل أفراد الأسرة الذين سيلتفون حولها.المكونات:- 2 فنجان عدس أخضر- 1 بصل كبير مكعبات- كوب ونصف حليب كامل الدسم- 3 ملعقة أكل زيت نباتي- 5 ملاعق كبيرة كاري- ملعقة أكل كركم مطحون- ملعقة صغيرة كمون مطحون- ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار- مكعب مرقة خضروات- 100 ملم ماء- 100 ملم زيت زيتون- 1 ملعقة صغيرة توم مفروم- 5 جرام زنجبيل طازج- هريس طماطم 70 جرامطريقة التحضير:يغسل العدس في ماء بارد ويوضع العدس على النار في درجة حرارة منخفضة، وبعد الطهي يصفى من الماء.يسخن الزيت النباتي في طاسة كبيرة على نار متوسطة، ويطهى البصل ويقلب لمدة 20 دقيقة تقريبا.يتم خلط الحليب والزيت ومسحوق الكاري والكركم والكمون ومسحوق الفلفل الحار والتوم والزنجبيل مع إضافة مرقة الدجاج.يرفع الخليط من على النار ويضيف الية الطماطم مع العدس.