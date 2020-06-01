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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل مقتل مواطن أمريكى فى اشتباكات كنتاكى برصاص الشرطة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:19 م
اشتباكات كنتاكي برصاص
اشتباكات كنتاكي برصاص الشرطة
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الاشتباكات التي وقعت مساء أمس في ولاية كنتاكي الأمريكية، أسفرت عن مقتل رجل أمريكي.

وتابعت أن الشركة في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، أعلنت مقتل شخص بالرصاص الحي، خلال محاولات تفريق الحشود الغاضبة.

وأضافت أن المواطنين تجمعوا في عدد كبير من المدن الأمريكية للتعبير عن غضبهم من مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجل شرطة أبيض، في مدينة مينابوليس.

وقال رئيس شرطة لويزفيل ستيف كونراد إن عناصر الشرطة بالتعاون مع الحرس الوطني في لويزفيل، توجهوا إلى موقف السيارات الضخم وسوق دينو للأغذية، وحاولوا تفريق الحشود الضخمة.

وتابع "بدأ الضباط والجنود فى إخلاء موقف السيارات لكن تم إطلاق النار عليهم فى لحظة ما، وردت عناصر الشرطة والحرس الوطنى بإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط رجل قتيل فى مكان الحادث".

وأكدت الصحيفة أن السلطات تجمع الأدلة الآن من موقع الحادث، للتعرف على أسباب إطلاق النار من قبل الشرطة ما أدى لسقوط رجل قتيل، على أن يتم الإعلان عن ملابسات الحادث في وقت لاحق.

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