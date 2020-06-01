رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعاون بين «الإعلام» و«يونيسف» لتمكين الأطفال وحمايتهم من العنف

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:07 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
محمد جعفر
طباعة
شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

و قال إن هذه الشراكة تركز على تعزيز استخدام وسائل وأدوات الاتصال، وتشجيع مشاركة وسائل الإعلام لتحقيق المزيد من تعزيز ودعم حقوق الأطفال في مصر ومواصلة الجهود المبذولة لتمكين الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال والإساءة بمساعدة مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل، ومن المقرر أن يتواصل العمل بهذه المذكرة التي تم توقيعها على مدار خمس سنوات.

ومن جانبه، قال برونو مايس، ممثل اليونيسف في مصر، خلال مراسم توقيع الاتفاقية إن اليونيسف ملتزمة بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تعزيز حقوق الأطفال، ومع تزايد الإقبال على الوسائط الإعلامية، خاصةً أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) التي يشهدها العالم، فإنه من الأهمية أن نتعامل مع الإمكانيات المتاحة من خلال وسائل الإعلام لمواجهة التحديات الراهنة.


وأضاف أن اليونيسف ترى أن الشراكة مع وزارة الدولة للإعلام هي بمثابة تعزيز ثقافة الأطفال واستدامتها ودعم الأسر ومقدمي الرعاية في الحفاظ على قدرات الأطفال.

كما أشار مايس الى انه إتساقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تلتزم يونيسف بالاستفادة من القدرات الإعلامية في إثراء الوعي والثقافة المجتمعية والعمل المشترك فيما يتعلق بحقوق الأطفال.

وفي نهاية اللقاء أكد هيكل على ضرورة بدء الحملة الإعلامية لتوعية الأطفال من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأكد على تركيز الإعلام على تمكين وحماية الأطفال في مصر خاصة مع التحول الرقمي الذي نشهده في الوقت الراهن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تتعرض لمنخفض جوي يبدأ غدًا (فيديو)

اشتباكات عنيفة وعمليات «كر وفر» فى محيط البيت الأبيض

«الصحة» تكشف متوسط أعمار المتوفين بكورونا

«الصحة»: مناعة المصريين القوية ساعدت الأطباء في علاج مرضى كورونا

الصور

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

شركة أدوية: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض كورونا

«الصحة العالمية»: كورونا أثر على رعاية المصابين بأمراض أخرى

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

منوعات

طيران الإمارات قد تحتاج إلى أربع سنوات لعودة الأمور إلى طبيعتها

اليونان تتحمل نفقات حجر السائحين المصابين بكورونا

رجل أعمال هندي يخدع 40 تاجرًا إماراتيًا ويفر بالملايين

إعادة فتح مسرح «كولوسيوم» بعد إغلاق دام 3 أشهر في إيطاليا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

بيت العود فى ضيافتك تحتفى بكلاسيكيات الغناء فى حفل عبر الإنترنت

بعد تصريح «القعيد» بتسليمها لدار الكتب.. مفاجأة بشأن مكتبة لويس عوض

«ميريت» تناقش آثار نكسة يونيو سياسيًّا وثقافيًّا

فتح باب التقديم لجائزة الشيخ زايد للكتاب