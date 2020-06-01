تعاون بين «الإعلام» و«يونيسف» لتمكين الأطفال وحمايتهم من العنف

شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).و قال إن هذه الشراكة تركز على تعزيز استخدام وسائل وأدوات الاتصال، وتشجيع مشاركة وسائل الإعلام لتحقيق المزيد من تعزيز ودعم حقوق الأطفال في مصر ومواصلة الجهود المبذولة لتمكين الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال والإساءة بمساعدة مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل، ومن المقرر أن يتواصل العمل بهذه المذكرة التي تم توقيعها على مدار خمس سنوات.ومن جانبه، قال برونو مايس، ممثل اليونيسف في مصر، خلال مراسم توقيع الاتفاقية إن اليونيسف ملتزمة بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تعزيز حقوق الأطفال، ومع تزايد الإقبال على الوسائط الإعلامية، خاصةً أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) التي يشهدها العالم، فإنه من الأهمية أن نتعامل مع الإمكانيات المتاحة من خلال وسائل الإعلام لمواجهة التحديات الراهنة.وأضاف أن اليونيسف ترى أن الشراكة مع وزارة الدولة للإعلام هي بمثابة تعزيز ثقافة الأطفال واستدامتها ودعم الأسر ومقدمي الرعاية في الحفاظ على قدرات الأطفال.كما أشار مايس الى انه إتساقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تلتزم يونيسف بالاستفادة من القدرات الإعلامية في إثراء الوعي والثقافة المجتمعية والعمل المشترك فيما يتعلق بحقوق الأطفال.وفي نهاية اللقاء أكد هيكل على ضرورة بدء الحملة الإعلامية لتوعية الأطفال من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل بدء العام الدراسى الجديد.وأكد على تركيز الإعلام على تمكين وحماية الأطفال في مصر خاصة مع التحول الرقمي الذي نشهده في الوقت الراهن.