وزيرة الثقافة تطلق نادي سينما الشباب عبر «يوتيوب»

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ضمن فعاليات مبادرة "الثقافة بين إيديك" التي تبث عبر قناة وزارة الثقافة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، سلسلة عروض نادي سينما الشباب الذي يضم مشروعات التخرج الإبداعية لطلاب المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، وتبدأ في التاسعة مساء اليوم الإثنين بإذاعة الفيلم الروائي القصير "فردة شمال" من إخراج سارة رزيق.وقالت عبد الدايم، إن سلسلة عروض نادي سينما الشباب تأتي تشجيعا للمبدعين الشباب وتحفيزا لهم لتقديم أعمال مميزة تساهم في استعادة أمجاد الشاشة الفضية المصرية، مشيرة إلى أنها تضم نخبة من الأفلام المتنوعة وتشمل التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة وغيرها، وأكدت استمرار خطوات إثراء مبادرة "الثقافة بين إيديك" لجذب مختلف الشرائح الاجتماعية إلى المواد الفنية والفكرية التي تنتجها وزارة الثقافة وتعمل على تنمية وتطوير الوعي وبناء المجتمع والإنسان.يذكر أن فيلم "فردة شمال" حاصل على جائزة لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية، ومن إخراج سارة رزيق، ويحكي قصة طفلين في محطة القطار أحدهما فقير والآخر ثري، سقطت فردة من حذائه أثناء ركوبه القطار فيبذل الفقير جهدًا كبيرًا لإعادتها وعندما يفشل يقذف له الطفل الثري الفردة الأخرى كحل منطقي للاستفادة من الحذاء.يسبق الفيلم في السادسة مساءً عرض العرائس المسرحي "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، فكرة وإخراج محمد نور، ويعد فانتازيا تتميز بالإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول الطفلين مرزوق ومرزوقة اللذان سافرا عبر الزمن للماضي ليصلا إلى عهد الملك أخناتون وعصر التوحيد وأبحرا في رحلة للتعريف بتلك الحقبة وإلقاء الضوء على مرحلة من تاريخ مصر والحضارة الفرعونية، من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجي شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف ونحت محمود الطوبجي.وفي الثامنة والنصف مساء؛ تذاع محاضرة جديدة من محاضرات ورشة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل والتي تأتي ضمن خطة وزارة الثقافة للتدريب عن بعد.