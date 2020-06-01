«الأعلى للثقافة» يرشح يسري الجندي لجائزة «العويس»

أعلنت لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة حاتم حافظ بتشكيلها الجديد، اختيار الكاتب الكبير يسري الجندي، لترشيحه لجائزة العويس الثقافية في دورتها الحالية.وقالت اللجنة في بيان لها منذ قليل: "بإجماع الآراء اختارت لجنة المسرح الكاتب الكبير يسري الجندي لترشيحه لجائزة العويس الثقافية في دورتها الحالية، وذلك تقديرًا وعرفانًا بعطائه الخلاق الذي يتوالى بلا انقطاع منذ ما يقارب خمسة عقود، ويتسع ليشمل العديد من فروع الدراما ليثرى الحقل المسرحي والإذاعي والتلفزيوني والسينمائي والأدبي والنقدي، بجهد ندر مثاله، حيث تتضافر موهبة متجددة وخلاقة مع طاقة بحثية وتأصيل للممارسة الإبداعية، يرتكز إلى رؤية وموقف من الآخر، تتحدد في ضوء فهم متعمق ومتحقق ومسئول للذات الفردية والجمعية على السواء".يذكر أن مؤسسة العويس الثقافية، قد أعلنت في يناير الماضي، فتح باب الترشيح للدورة السابعة عشرة لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، اعتبارا من 5 يناير وحتى 31 ديسمبر المقبل.وتنقسم الجائزة إلى ستة حقول هي "الشعر، القصة، الرواية، المسرحية، الدراسات الأدبية والنقد والدراسات الإنسانية والمستقبلية، وأخيرا جائزة الإنجاز الثقافى والعلمي"، حيث تخضع الحقول الخمسة الأولى للتحكيم، بينما جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لا تخضع لمعايير التحكيم، حيث يتم اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثرا في الحياة الثقافية من قبل مجلس أمناء المؤسسة.