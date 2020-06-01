توريد 123.5 ألف طن قمح بالمنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن الكميات الموردة من الأقماح اليوم فى بداية فتح التوريد 123.5 ألف طن قمح، وذلك بالسعر المحدد 700 جنيه للطن من قبل الوزارة.وأضاف وكيل وزارة التموين، في بيان له قبل قليل، أن التوريد يتم وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التى تساعد على إنجاح موسم الحصاد، مشيرا إلى أننا نعمل على قدم وساق من أجل استقبال القمح فى صوامع المحافظة وذلك لتحقيق فائض كبير من القمح.وأوضح أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 12 موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع المؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، مؤكدًا استبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولإنخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب جميع الكميات الموردة