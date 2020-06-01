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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حكايات أولاد الأرض» جديد هيئة الكتاب ضمن «الثقافة بين إيديك»

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:17 ص
الهيئة العامة للكتاب
الهيئة العامة للكتاب
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وفرّت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على كتاب "حكايات الولاد والأرض"، للكاتب الصحفى محمد نبيل للتحمل "اون لاين" وذلك ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".

ويقدم الكتاب رصدا وتوثيقا لبطولات رجال الجيش والشرطة في حماية أمن الوطن والمواطن والمجتمع من جماعات الشر وقوى الإرهاب المسلح على أرض سيناء بالأخص، وتأتي أهمية صدور الكتاب في الوقت الراهن لتأكيد دور الأعمال الثقافية والتنويرية في الوصول بروح بطولات الشهداء العظماء إلى النشء والمجتمع.

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