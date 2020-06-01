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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سيد ضيف الله يكتب عن مسرح سعدالله ونوس فى «الثقافة الجديدة»

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:13 ص
مسرح سعدالله ونوس
مسرح سعدالله ونوس
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صدر عدد يونيو 2020 من مجلة "الثقافة الجديدة"، التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتضمنت افتتاحيته التي كتبها رئيس التحرير الشاعر مسعود شومان، بعنوان "أعياد المصريين.. طقوس عبور فى نهر الحياة".

وكتب سيد ضيف الله مقاله "هدم الإيهام المسرحي وبناء الأوهام السياسية" في مسرح سعد الله ونوس، وطرح الدكتور سعيد أحمد أبو ضيف سؤالًا جوهريًا: لماذا كان شكسبير حائرًا بين الترجمات العربية؟.

واشتمل العدد على قصائد للشعراء ياسر شعبان، مراد ناجح عزيز، عمر غراب، نجاة علي، عايدي علي جمعة، عاصم المركبي، السماح عبد الله، محمود مرعي، عادل عطية، أبو زيد بيومي، زين العابدين محمد عبد الدايم، نادية بسيوني، وأشرف قاسم، كا اشتمل على قصص لعبد الكريم الحجراوى، إيهاب القسطاوي، فرج الضوي، علاء النادي، جلال الصياد، صلاح عبد الستار الشهاوي.

وتحت عنوان "أعياد المصريين وطقوس العبور للحياة"، أعدت المجلة ملفًا خاصًا، شارك فيه الدكتور سعد عبد المنعم بركة، الدكتور جمال العسكري، الكتورة جاكلين بشرى، الدكتور عبد الحكيم خليل، الدكتور خالد أبو الليل، الدكتور محمد أمين عبد الصمد، وأبو الفتوح البرعصي.

أما باب "الصوت واللون والحرية" فيأتي حافلًا بالترجمات والحوارات؛ وفي باب مواجهات تحاور المجلة الشاعر والروائي السيد الخميسي، أما فى باب الحفر باللون فيكتب الناقد محمد كمال عن "فنان يصطحب أنثاه نحو البراح الوجداني"، وفي "سيما وقيمة" يكتب محمد غريب "روحانية السينما"، وفي باب دقات المسرح يطوف بنا عبد الغني داوود حول "المسرح المصرى.. مائة وخمسون عاما من الإبداع".

وفي باب روح المكان يكتب مختار سعد شحاته "منية المرشد".. أسئلة ما بعد العودة"، ونطالع في باب من فات قديمه "هدية الأعيان للفقراء.. صنية العزاء أفراحهم.. مآتم الناس" لأسامة الرحيمى، وفي باب رحيق الكتابة نقرأ مقال حسام جايل "الشعرية والبحث عن منزع المعري"، وتختتم المجلة بباب عطر الأحباب الذي يكتب فيه ناصر العزبي تحت عنوان "عبد العزيز حبة.. شاعر بدرجة نحات".

ويذكر أن المجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان ويدير تحريرها الشاعر محمود خير الله وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز والمشرف الفني إسلام الشيخ.

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