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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

لهذا السبب كان حسن حسني يحب شخصيته في فيلم "ليلة سقوط بغداد"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:40 ص
حسن حسني
حسن حسني
وائل توفيق
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جسد الفنان حسن حسني العديد من الشخصيات، سواء كانت كوميدية أو تراجيدية، وبرع فيها، وأحبه الجمهور من خلالها.

لا يحب الفنان الراحل تصنيف الشخصيات التي يجسدها، بالكوميدية أو التراجيدية، مبررًا ذلك بقوله:"برمي نفسي جوا الشخصية بعد ما بتخيلها، وتطلع زي ما تطلع".

لكنه تحدث في حوار صحفي سابق، عن أقرب الأدوار إلى قلبه، وكانت شخصيته في فيلم "ليلة سقوط بغداد" هي الأقرب، لأنه شعر بأنها تشبهه في الخوف على أولاده، وطريقة تعامله معهم.

بدأ الفنان حسن حسني مسيرته في السينما بعد عمله لفترة طويلة في المسرح، لكنه حصل على دور من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" عام 1979، عرفه الجمهور من خلاله، وكان أول دور سينمائي للفنان الراحل في فيلم "الكرنك" 1975.

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