جراحة خطيرة تمنع هنيدي من المشاركة في جنازة حسن حسني

كشف الفنان محمد هنيدي، سر تغيبه عن جنازة الفنان حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا يوم 30 مايو بعد تعرضه لازمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.وقال محمد هنيدي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "حسن حسني الله يرحمه زي أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له الا لسبب قوي..عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب.. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أي حركة.. ربنا يرحمك يا عم حسن".وأضاف: "ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده".وتعرض نجوم الفن مؤخرًا لانتقادات واسعة بسبب عدم المشاركة في جنازة الفنان حسن حسني، والتي شارك فيها 3 فنانين فقط.